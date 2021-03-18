الخليجيون يعلنون موقفاً مُوحداً وحازماً لردع مليشيات«الحـوثي»ومواجهة تهديدات طهران.. بيان

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم الأربعاء"وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية".

ودعا الوزراء من جهة ثانية، طرفي "اتفاق الرياض" في اليمن للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط، مدينين عرقلة الحوثيين وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم "صافر" في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة.

واكدوا على ضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له دولهم.

وطالب الوزراء في بيانهم الختامي الصادر عقب الاجتماع، الأربعاء: "أن تشتمل المفاوضات المستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها ورعايتها للإرهاب، ورفض استمرار احتلالها لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات".