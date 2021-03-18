تعــز تنتصر.. الجيش يزف انتصارات جديدة الخليجيون يعلنون موقفاً مُوحداً وحازماً لردع مليشيات«الحـوثي»ومواجهة تهديدات طهران.. بيان بحضور قطر... ماذا دار في اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج بالسعودية وزير الدفاع يتحدث من قلب «مـأرب» عن إنتصارات كبيرة جداً للجيش في 4 محافظات ويؤكد :الحرب اليوم أصبحت فارسية عربية التحالف يعلن إفشال هجوم وشيك على السعودية «عبد المـلك الحـوثي» و147 قياديا حوثياً في قفص الإتهام مجدداً أمريكا تعلن عن توافق إقليمي بخصوص اليمن وتؤكد: ”حان الوقت لحل الصراع“ النائب الكويتي الشهير ناصر الدويلة يعلن مغادرته الكويت نهائيا وزير الأوقاف والإرشاد يبحث مع مدير دار الافتاء المصرية قضايا التعاون لماذا أوقفت السعودية أكثر من 200 مواطني سعودي في 5 وزارات بينها الداخلية ؟
شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم الأربعاء"وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية".
ودعا الوزراء من جهة ثانية، طرفي "اتفاق الرياض" في اليمن للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط، مدينين عرقلة الحوثيين وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم "صافر" في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة.
واكدوا على ضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له دولهم.
وطالب الوزراء في بيانهم الختامي الصادر عقب الاجتماع، الأربعاء: "أن تشتمل المفاوضات المستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها ورعايتها للإرهاب، ورفض استمرار احتلالها لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات".