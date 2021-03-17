بحضور قطر... ماذا دار في اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج بالسعودية

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شارك محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، في أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وعقد اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية، الرياض .
وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع ترأسه عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
شارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، حيث جرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
وفي السياق نفسه، التقى، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية القطري، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش زيارته للدوحة، وأكد خلال اللقاء وقوف بلاده إلى جانب جمهورية العراق.
كما استعرض الطرفان في المقابلة علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، واستقرار وتهدئة الأوضاع في المنطقة.