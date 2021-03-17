وزير الدفاع يتحدث من قلب «مـأرب» عن إنتصارات كبيرة جداً للجيش في 4 محافظات ويؤكد :الحرب اليوم أصبحت فارسية عربية

الأربعاء 17 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب

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وصف وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي الانتصارات الأخيرة لقوات الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي الإيرانية بالكبيرة جداً سواء في مارب أو تعز أو الجوف أو حجة.

جاء ذلك خلال مداخلة أجرتها إذاعة مارب مع الوزير المقدشي اليوم الاربعاء في برنامج (مارب.. انطلاقة التحرير).

واوضح وزير الدفاع بأن العدو الحوثي حشد كل إمكانياته لكن استطاعت مارب أن تدفنه على أرضها، "فميليشيا الحوثي بقيادة الإيراني حسن إيرلو كانوا يعدون لإسقاط مارب بكل إمكانياتهم وقواتهم التي نهبوها من ممتلكات الدولة اليمنية، إضافة إلى ما وفره الإيرانيون من دعم، كما حشد الحوثي أعداداً كبيرة جداً واستغل جهل الناس وفقرهم لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً".

وقدم وزير الدفاع المقدشي الشكر لأبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في كل المحافظات على جهودهم الكبيرة في تحقيق الانتصارات بمختلف جبهات الوطن.

وحيا الوزير أبطال الجيش الوطني في مارب وتعز والجوف وحجة حيث تشتعل المعارك ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال المقدشي إن الصمود والثبات الذي أظهرته مارب في وجه الآلة الحوثية الإيرانية التي نهبتها من قوت الشعب وممتلكاته حينما انقلبت على الدولة، دفعت المحافظات الأخرى إلى رفد مارب بقوافل المال والرجال، وقد شاركت محافظات شبوة وأبين وتعز وحضرموت ولحج وحجة بفاعلية".

وأضاف الفريق المقدشي: "لقد أصبحت اليوم مارب حائط الصد الأول في وجه المد الفارسي، ذلك أن الحرب اليوم أصبحت فارسية عربية، فكما تتابعون وتسمعون تصريحات حسن نصر الله، وكذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث تسعى إيران إلى إقحام الملف اليمني كورقة ضمن المباحثات النووية مع الغرب".

هذا وقد أجرت إذاعة مارب مداخلات مع الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي، الذي قدم شرحاً موجزاً حول سير المعارك في مختلف الجبهات وما يسطره أبطال قواتنا المسلحة من انتصارات كبيرة.

كما تحدث د. يحيى القانصي أمين سر حزب البعث الاشتراكي اليمني في محافظة مارب حول وحدة الصف الوطني والنهج الذي اتبعته المحافظة في تجاوز الخلافات والاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش الوطني.

وتحدث رئيس تحرير موقع مارب برس أحمد عايض حول دور الإعلام وجهوده المساندة لمعركة تحرير المحافظات اليمنية من سطوة ميليشيا الحوثي، والشائعات التي تبثها ليشيا في محاولة فاشلة منها لإثارة البلبلة داخل الصف الوطني.