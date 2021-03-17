التحالف يعلن إفشال هجوم وشيك على السعودية

الأربعاء 17 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 350

أعلن التحالف العربي، مساء الاربعاء 17 مارس/آذار، إحباط هجوم حوثي وشيك عن طريق طائرة مسيّرة "مفخخة" تجاه السعودية من محافظة عمران شمالي اليمن.

وأكد التحالف في بيان له تدمير الطائرة والعناصر المسؤولة عن إطلاقها.

وأشار إلى تعامل قواته مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من "الهجمات الإرهابية"، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء، إحباط هجوم حوثي بزورق مفخخ قبالة ميناء الصليف غربي اليمن.



ومنذ مطلع فبراير الماضي صعدت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على محافظة مأرب والأراضي السعودية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.