لماذا أوقفت السعودية أكثر من 200 مواطني سعودي في 5 وزارات بينها الداخلية ؟

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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن التحقيق مع 757 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وتوقيف 241 مواطنا ومقيما على ذمة التحقيق.
وأوضحت الهيئة أن "من الموقوفين موظفون من وزارات الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك من الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي".
وأكدت أن "الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، التزوير".
وأشارت إلى أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء"، مشددة على "مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه".