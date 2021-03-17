روسيا تعترض على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بخصوص مأرب والهجوم الحوثي عليها

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كشفت مصادر دبلوماسية، الاربعاء 17 مارس/آذار، عن اعتراض روسيا على إصدار بيان صحفي لمجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورةَ إنهاء الهجوم الحوثي على مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، ويدين التصعيد فيها.
ونقلت "الجزيرة" عن المصادر الدبلوماسية قولها ان "موسكو اعتبرت النص الذي صاغته بريطانيا غيرَ متوازن فيما يخص الحوثيين“.
وتوقعت المصادر أن يجري إحياء المفاوضات بشأن مسودة البيان الصحفي من جانب بريطانيا، اليوم. كما لم تتضح تفاصيل عن فحوى المشروع الذي قدمته لندن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد نهاية الشهر الماضي قرارا يدين المعارك الدائرة في مأرب.
ومنذ عام ونيف، يحاول الحوثيون، السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، وذلك لوضع أيديهم على كامل الشمال اليمني. وبعد فترة من التهدئة، استأنف الحوثيون في 8 فبراير/شباط الماضي هجومهم على القوات الحكومية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس في جلسة لمجلس الأمن "ما زال هجوم جماعة أنصار الله (الحوثيين) على محافظة مأرب مستمرا، الأمر الذي يعرض المدنيين للخطر، بمن فيهم ما يقدّر بنحو مليون نازح. وقد تكبّدت القوى المتقاتلة من الجانبين خسائر فادحة في هذه المعركة غير الضرورية".
وأضاف غريفيث، في إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الـ 15، أن الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها، ففضلا عن المعارك المحتدمة في مأرب، ذكر المسؤول الأممي أن جبهات قتال أخرى فتحت ومنها حجة وتعز والحديدة.
وخلال جلسة مجلس الأمن أمس، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد "لا بد من توقف الموت والعنف، ندعو الحوثيين لقبول وقف فوري وشامل لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع الهجمات".
وقالت الخارجية الأميركية أمس إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ يعمل مع المبعوث الأممي الخاص غريفيث ودول إقليمية للتوصل لوقف لإطلاق النار باليمن، وأضافت أن ليندركينغ سيعود إلى المنطقة إذا كان الحوثيون مستعدين للتفاوض، مشيرة إلى أن واشنطن ترحب بانضمام الحوثيين لمسار السلام والدبلوماسية.