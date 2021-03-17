مستجدات معارك مأرب.. إحباط هجوم كبير في ”الكسارة“ ومصرع 60 حوثياً بـ”هيلان“ ووزير الدفاع يعلن انتقال الجيش الى ”وضعية الهجوم“

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دارت، اليوم الاربعاء 17 مارس/آذار، معارك شرسة في جبهتي “هيلان“، و“الكسارة“ بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، فيما أعلن وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي تحول الجيش الى ”وضعية الهجوم“.
وفي التفاصيل، قتل ما لا يقل عن 60 عنصراً حوثياً، وإصابة العشرات بنيران قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من طيران التحالف العربي في جبهة "هيلان"، غربي مأرب.
مصدر عسكري قال، إن ”الجيش الوطني خاض معركة شرسة لساعات بعد محاولة المليشيا الحوثية التقدم صوب مواقعه في جبل هيلان، إلا أن أبطال الجيش كبدوها خسائر فادحة".
وأكد المصدر أن نيران الجيش حصدت أكثر من 60 عنصراً من العناصر المهاجمة، وإصابة العشرات، بعد أن تعامل معهم الجيش بكفاءة واقتدار.
بالتزامن شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مركّزاً على مواقع وتحصينات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبّدت العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ودمّر طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات حوثية غرب "هيلان"، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وفي جبهة "الكسارة" غربي مأرب، أحبطت قوات الجيش، هجوما كبيرا لمليشيا الحوثي، دفعت فيه أعدادا كبيرة من عناصرها المغرر بها، في محاولة لإحراز تقدم إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على الفرار.
ونفذت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها. وأسفرت المواجهات والغارات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
بدوره، أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الوطني أصبح في وضعية الهجوم وبإسناد من قوات التحالف العربي.
جاء ذلك في لقاء جمعه مع نائب رئيس مجلس الشورى، عبدالله أبو الغيث، والذي استمع منه إلى شرح مفصل، عن سير المعارك في كافة المناطق والمحاور والجبهات، والموقف العملياتي والانتصارات الناجزة، والتي تأتي وفق ما هو مخطط له من قبل الوزارة.
من جهته أشاد نائب رئيس مجلس الشورى بتضحيات المقاتلين في جميع الجبهات وأدوارهم البطولية في مقارعة مليشيات الحوثي الإرهابية، داعياً أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا إلى عدم الزج بأبنائهم لمحارق الموت، ومهيبا باليمنيين التلاحم وتوحيد الصفوف.