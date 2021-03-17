شابة عربية تثير جنون أجهزة الامن في الامارات بعد اطلاعهم على سجلات سيارتها الخاصة

الأربعاء 17 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تمكنت شرطة عجمان بالإمارات، من ضبط مركبة ارتكبت سائقتها 414 مخالفة مرورية تجاوزت قيمتها 247 ألفاً و490 درهما، معظمها مخالفات ضبطت بواسطة الرادار لتجاوز السرعة المحددة للطريق.

وصرح الرائد راشد حميد بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن دوريات الشرطة رصدت مركبة ارتكب سائقها 414 مخالفة بمعدل أربع مخالفات أسبوعياً على مدار ثلاثة أعوام. وفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”

وبالتحري تبين أن المركبة تعود ملكيتها إلى سيدة عربية في الثلاثين من العمر، تراكمت عليها المخالفات المرورية بقيمة 247 ألفا و490 درهما، وعليه تم حجز المركبة لحين سداد المبلغ بالكامل، وتبين أن سبب ارتكاب المخالفات الإهمال وعدم الانتباه لسرعة الطريق، وفي حال عدم السداد خلال ستة أشهر سيتم بيع المركبة في المزاد العلني لبيع المركبات، مع قفل الملف المروري مما يترتب عليه عدم التمكن من إجراء أي معاملة مرورية حتى يتم سداد المبلغ المستحق.