بايدن يصف بوتين بالقاتل ويتوعده بدفع الثمن

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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن،اليوم الاربعاء، نظيره الرئيس الروسي فلادمير بوتين بـ "القاتل".
وشدد بايدن في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "إيه بي سي" ABC الأميركية،على أن بوتن سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية.
بدوره اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي تصريحات بايدن بحق بوتين إهانة للمواطنين الروس وتعبر عن هستيريا العجز.
وقال ان تهجم بايدن على بوتين يعد تهجما على روسيا.
واليوم الاربعاء، قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن اتهامات المخابرات الأمريكية ضد روسيا بشأن محاولة مساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020، لا تساعد في بناء علاقات أفضل مع موسكو.
وأضافت السفارة في بيان، "واشنطن تحاول نقل أزماتها الداخلية إلى لاعبين خارجيين.. مثل هذا الموقف من الإدارة الأمريكية، لا يتوافق مع حوار الخبراء الذي اقترحته (روسيا) والمبني على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا".
وتابعت السفارة، أن "تصرفات واشنطن لا تسهم في تطبيع العلاقات الثنائية". زعم تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن (الرئيس الحالي).