عاجل/تعز: جبهات جديدة تتحرك وتباغت الحوثيين بضربات موجعة وانتصارات كبيرة

الأربعاء 17 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 1646

شهدت مناطق جنوب تعز، اليوم الاربعاء، قتالا عنيفا، بعد ان فتحت القوات الحكومية جبهات جديدة ، باغتت فيها مليشيات الحوثي.

وفي التفاصيل افاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن قوات الجيش الوطني حررت تباب "الخزان والخضر والدبعي والقواعدة وجاشع والقببه والمشجح وعقبة المشقب" في مديرية حيفان جنوبي شرق المحافظة.

وشنت قوات الجيش هجوما عنيفا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي ، في جبهة الأحكوم، جنوب المحافظة، وحررت تبة الشهيد الديماني، و تبة الكعاوش وسائلة مغيدف.

كما شنت القوات هجوماً آخرا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في جبهة الشقب، جنوب شرق المحافظة وسيطرت بشكل كامل على منطقة حبور وتبة الصالحين .

وسبق أن شهدت هذه المناطق(جنوب شرق تعز) مواجهات عنيفة، ليأتي تحركها الآن تزامنا مع اشتداد المعارك غربا.

وتتواصل المعارك جنوبا وغربا، وسط تقدمات جديدة للجيش الوطني والمقاومة، وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.

وقال محور تعز ان العمليات العسكرية مستمرة.

ومنذ ايام تشهد الجبهة الغربية لمحافظة تعز معارك عنيفة تمكنت خلالها قوات الشرعية من تحرير مناطق واسعة وباتت على مشارف منطقة البرح.

وامس الثلاثاء قالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان، عيسى فاضل، شقيق قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، استشهد في المعارك الدائرة بجهبة بلاد الوافي، غربي تعز.