أميركا تعتقل 3 يحملون الجنسية اليمنية على حدود المكسيك.. لماذا؟

الأربعاء 17 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للكونغرس الامريكي، أمس الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص على الحدود الجنوبية مع المكسيك، منهم 3 يحملون الجنسية اليمنية.

وقال الاعلام الامريكي ان الأربعة الاشخاص اسمائهم بقوائم الإرهاب واعتقلوا أثناء محاولة دخول أميركا من حدودها الجنوبية.

وبحسب أحد مساعدي الكونغرس الذي اطلع على المراسلات لموقع "أكسيوس" Axios ، فقد قال ان اعتقال الاشخاص الاربعة، جاء بعد تطابق اسمائهم على قاعدة بيانات فحص الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وأكدت مصادر مطلعة أن 3 من الأشخاص الذين تم القبض عليهم من اليمن وواحد من صربيا.

وبحسب المصادر، فإن هذه اعتقالات ، منذ الاول من اكتوبر الماضي هي أكثر من عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال السنوات المالية الأخيرة الكاملة.

وخلال العام 2018، تم اعتقال 6 أشخاص من اليمن وبنغلاديش.

ويأتي معظم المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من المكسيك أو أميركا الوسطى ويطلبون اللجوء أو لم شمل الأسرة أو وظائف أفضل في الولايات المتحدة.

وقال أعضاء مجلس النواب الجمهوري الذين زاروا الحدود يوم الاثنين إن عددا غير محدد من المهاجرين الذين يعبرون الحدود لديهم أسماء مطابقة لتلك الواردة في قائمة مراقبة الإرهاب.

ولدى أميركا قائمة طويلة من الأسماء المراقبة، وتشمل الأشخاص "المعروفين أو المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية"، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومنعت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 3700 شخص على قائمة المراقبة من القدوم إلى البلاد خلال السنة المالية 2017 المنتهية في 30 سبتمبر 2017 وتم إيقاف معظمهم في المطارات.