ظهور أعراض الآم الكتف الأيمن تنذر بالإصابة بمرض قاتل

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أشار فريق من الأطباء البريطانيين الى أن آلام الكتف تنذر بالإصابة بمرض خطير وقاتل. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إكسبريس" فإن الآلام التي تحدث في منطقة نصل الكتف الأيمن تنذر بالإصابة بسرطان الكبد.
حيث يشعر المصاب بوجود آلام في الكتف بسبب تهيج الأعصاب معتقدا بأن مشكلة ما توجد في الكتف، الى أن المشكلة توجد في الكبد.
ويقول الأطباء إن الألم يمكن أن يظهر في الكتف الأيمن أو في بعض الحالات، في جميع أنحاء الظهر.
ويرافق الإصابة بسرطان الكبد، مجموعة من المؤشرات كاصفرار الجلد، فقدان الشهية، البول الداكن، تورم البطن والغثيان.
هذا ويعتبر سرطان الخلايا الكبدية من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في الكبد، وهو نتيجة لورم خبيث لخلايا الكبد.
الأسباب الرئيسية لسرطان الخلايا الكبدية هي التهاب الكبد الفيروسي المزمن B والتهاب الكبد C ، وتليف الكبد، والاستهلاك المنتظم لمسرطنات الكبد.
الأسباب الأقل شيوعا هي داء ترسب الأصبغة الدموية وداء البلهارسيات وبعض أمراض الكبد الطفيلية الأخرى، فضلا عن التعرض للمواد المسببة للسرطان، مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومبيدات الآفات المحتوية على الكلور، والهيدروكربونات المكلورة، والنيتروزامين.
ومن بين عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد، ذكر الأطباء أيضا زيادة الوزن وإدمان الكحول ومرض السكري