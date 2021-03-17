تعرف على أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وطرق مقاومتها

الأربعاء 17 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تحدثت اختصاصية التغذية لاورا فورد عن أسباب رغبة الشخص في تناول الحلويات، كما حددت طرقًا للتغلب على هذه الرغبة.

وفقًا لخبيرة التغذية، قد يرغب الشخص في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر إذا تناول القليل من الكربوهيدرات أثناء الغداء.

وأوصت فورد بالتأكد من أن نظامك الغذائي متوازن.

تعتبر الأطباق الجانبية مثل الأرز البني أو البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات.

سبب آخر وراء رغبة الشخص في تناول الحلويات هو سوء التغذية، فهذه هي الطريقة التي يحاول بها تجديد طاقته بسرعة.

نصحت خبيرة التغذية بعدم تفويت الوجبات لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

أيضا، قد تكون هذه الرغبات بسبب قلة النوم.

يؤثر الحرمان من النوم على هرمونات الجوع الجريلين واللبتين.

قالت فورد: "تأكد من نومك لمدة ثماني ساعات على الأقل