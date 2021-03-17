ترامب يعود إلى الأضواء مجدداً ويتحدث بطريقة تثير القلق والرعب وسط الديمقراطين بشأن هذا الحدث المهم

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيقرر ما إذا كان سيخوض السباق إلى البيت الأبيض بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقال ترامب إنه ملتزم بمساعدة زملائه الجمهوريين في محاولة استعادة السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات 2022، والتي ستمثل استفتاء مبكرا على قيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لاستعادة مجلس النواب... لدينا فرصة جيدة لاستعادة مجلس الشيوخ وبصراحة سنتخذ قرارنا بعد ذلك".
وقال ترامب لمذيعة "فوكس نيوز" ماريا بارتيرومو، إن أنصاره بدوا مستعدين لتأييده مرة أخرى إذا ما قرر خوض السباق.
وأردف قائلا: "بناء على كل الاستطلاعات، يريدون مني خوض الانتخابات مرة أخرى، لكننا سندرس الأمر ونرى"، بحسب ما نقلت "رويترز