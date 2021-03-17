ترامب يعود إلى الأضواء مجدداً ويتحدث بطريقة تثير القلق والرعب وسط الديمقراطين بشأن هذا الحدث المهم أول رد روسي على مزاعم الاستخبارات الأمريكية بشأن مساعدة ترامب الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري وعاجل في مجزرة صنعاء بحق الأفارقة السعودية تدين اقتحام قصر المعاشيق وتدعو لاجتماع عاجل بين طرفي اتفاق الرياض وجهت طلباً عاجلًا إلى التحالف والمجتمع الدولي.. بيان هام من الحكومة «الشـرعـية» بشأن حادثة اقتحام الـ «معاشيق» هكذا حوّل المشـائخ «المتحـوثين» رأس القبيلي إلى سلعة يُباع بدراهم معدودة «للمليشيات» (وثائق) اقتحام المعاشيق..ما علاقة الحادثة بـ سخونة المعارك شمالاً ضد الحوثي..وهل تكون آخر خطوات الانتقالي للتملص من اتفاق الرياض؟.. تقرير النص الكامل لإحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن.. تحدث عن ”معركة مأرب“ و”تصعيد الحديدة“ و”محرقة صنعاء“ وأعلن عن ”3 ضروريات عاجلة“ أردوغان يكشف حقيقة تزويد السعودية بطائرات "بيرقدار اثنان" وهذا ما تحدث به بشأن عودة العلاقات بين بلاده ودول الخليج جراء ضربات لطيران التحالف.. ما حقيقة مصرع رئيس حكومة «الانقلابيين» في «صنعاء» مع عدد من قادة المليشيات
عربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق يوم يوم أمس (الثلاثاء).
وأكدت السعودية دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.
ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، مؤكدة بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن