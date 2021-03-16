هكذا حوّل المشـائخ «المتحـوثين» رأس القبيلي إلى سلعة يُباع بدراهم معدودة «للمليشيات» (وثائق) اقتحام المعاشيق..ما علاقة الحادثة بـ سخونة المعارك شمالاً ضد الحوثي..وهل تكون آخر خطوات الانتقالي للتملص من اتفاق الرياض؟.. تقرير النص الكامل لإحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن.. تحدث عن ”معركة مأرب“ و”تصعيد الحديدة“ و”محرقة صنعاء“ وأعلن عن ”3 ضروريات عاجلة“ أردوغان يكشف حقيقة تزويد السعودية بطائرات "بيرقدار اثنان" وهذا ما تحدث به بشأن عودة العلاقات بين بلاده ودول الخليج جراء ضربات لطيران التحالف.. ما حقيقة مصرع رئيس حكومة «الانقلابيين» في «صنعاء» مع عدد من قادة المليشيات مسؤول حكومي: الحكومة لن تغادر عدن وأبوظبي ترغب بإفشال الرياض الحوثيون يستهدفون سوق شعبي في مدينة مأرب بصاروخ باليستي ومصادر طبية تؤكد سقوط قتلى وجرحى مدنيين بعد اقتحام قصر ”معاشيق“ الرئاسي.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن ”الخطة ج“ والبيان رقم 1 ومصدر حكومي يكشف مصير رئيس الوزراء ووزراء الحكومة هلاك 80 حوثياً بجبهة ”الكسارة“ ووزير الدفاع من خطوطها الأمامية يؤكد: ”لا خوف على مأرب“ الطوارئ تعلن عن حالات اصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا في 7 محافظات
ليست هذه هي الوثيقة الأولى التي تكشف كيف جعلت مليشيا الحوثي من شيوخ القبائل المتحوثين تجار دماء يتاجرون بأبناء القبائل مقابل حفنة معدودة من الريالات تدفعها لهم مليشيا الحوثي الإرهابية.
فهذه الوثيقة التي نشرت اليوم ليست سوى تأكيد لوثيقة سابقة أظهرت كيف أن مليشيا الحوثي جعلت من بعض شيوخ القبائل مجرد باعة في سوق النخاسة يسوقون أبناء القبائل إلى الموت مقابل بضع عشرات آلاف من الريالات.
الوثيقة الجديدة بتاريخ 16 فبراير الماضي وهي عبارة عن بيان صادر عما يسمى رئيس مصلحة شئون القبائل حنين قطية أكدت ماكان قد نشر في يوليو الماضي من توجيهات صدرت عن مهدي المشاط رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين إلى عبدالعزيز بن حبتور باعتماد 250 مليون على أن يتم اعتماد 50 ألف ريال للشيخ عن كل فرد يتم حشده للقتال.
والبيان الصادر عن مصلحة شئون القبائل جاء بهدف تصحيح ما نشرت من إشاعات منسوبة لحنين قطينة تحدث بها لإذاعة صنعاء الحوثية عن أنه تم توقيف تلك المخصصات، وأن المخصص 100 الف ريال عن كل قبيلي يتم حشده للجبهات، حيث نفى حنين قطينة إيقاف المخصصات وقال إن المخصص 70 ألف ريال وليس مائة ألف بحيث يتم دفع مبلغ 50 ألف ريال لأسرة القبيلي المحتشد و20 ألف للشيخ.
وكشفت الوثيقة أن حنين قطينة استلم مبلغ 250 مليون ريال عندما التقى مهدي المشاط في 1 سبتمبر 2020 وأنه لايزال ينتظر بقية المبالغ المخصصة.
*مأرب برس ينشر الوثيقتين: