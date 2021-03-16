النص الكامل لإحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن.. تحدث عن ”معركة مأرب“ و”تصعيد الحديدة“ و”محرقة صنعاء“ وأعلن عن ”3 ضروريات عاجلة“ أردوغان يكشف حقيقة تزويد السعودية بطائرات "بيرقدار اثنان" وهذا ما تحدث به بشأن عودة العلاقات بين بلاده ودول الخليج جراء ضربات لطيران التحالف.. ما حقيقة مصرع رئيس حكومة «الانقلابيين» في «صنعاء» مع عدد من قادة المليشيات مسؤول حكومي: الحكومة لن تغادر عدن وأبوظبي ترغب بإفشال الرياض الحوثيون يستهدفون سوق شعبي في مدينة مأرب بصاروخ باليستي ومصادر طبية تؤكد سقوط قتلى وجرحى مدنيين بعد اقتحام قصر ”معاشيق“ الرئاسي.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن ”الخطة ج“ والبيان رقم 1 ومصدر حكومي يكشف مصير رئيس الوزراء ووزراء الحكومة هلاك 80 حوثياً بجبهة ”الكسارة“ ووزير الدفاع من خطوطها الأمامية يؤكد: ”لا خوف على مأرب“ الطوارئ تعلن عن حالات اصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا في 7 محافظات التحالف يعلن نقل عشرات الأفارقة جوا من اليمن.. صور هيومن رايتس ووتش تكشف معلومات خطيرة تنشر لأول مرة عن محرقة صنعاء.. «شهادات ناجون من المحرقة وما حدث قبل اندلاع الحريق وصور من المكان»
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية طلبت من بلاده تزويدها بطائرات بدون طيار.
جاء ذلك في إطار مؤتمر صحفي للرئيس التركي خلال استقباله لأعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك بالعاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
وحول التطورات شرقي المتوسط أكد أردوغان أنه "لا تغيير في موقف تركيا الحازم بهذا الخصوص، وأنها لن تقدم تنازلات"، وذلك تزامناً مع بدء مناورات سعودية يونانية هناك.
ويبدو أن العلاقات التركية السعودية تسير نحو حالة من التقارب بعد فترة من التصعيد السياسي والإعلامي في إطار خلافات على عدد من الملفات.
ويوم الجمعة الماضي قال أردوغان، إن بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرار إجرائها مناورات عسكرية مع اليونان، مبدياً امتعاضه منها.
وأوضح أردوغان: "أحزنتنا المناورات العسكرية المشتركة بين السعودية واليونان، ولم نكن نود رؤيتها، وسنناقش هذا الأمر مع المعنيين السعوديين".
وتمر العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بنوع من الجفاء والبرود يطغى على التصريحات المتبادلة بين المسؤولين في البلدان الثلاثة، مع تطورات إيجابية بعد المصالحة الخليجية الداخلية، مطلع العام الجاري.
وكان الرئيس التركي قد أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين بلاده ودول الخليج ستعود إلى ما كانت عليه قريباً.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة لا ترى أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية، وأنها مستعدة للتجاوب مع أي خطوات إيجابية من الرياض وأبوظبي أيضاً، بالإضافة لبدء محادثات مع مصر.
جدير ذكره أن السعودية تصدرت قائمة الدول في استيراد الأسلحة على مستوى العالم ما بين 2016 و2020، وفق تقرير لمعهد "استوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.
ونجحت تركيا خلال العقد الماضي في دخول قائمة أفضل مصنعي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى الآليات العسكرية والطائرات المسيرة حيث باتت تصدرها لعدد من دول العالم.
وتعد طائرة "بيرقدار - القلعة" المسيرة من أبرز الطائرات التركية بدون طيار، حيث تحلق على ارتفاع متوسط وقادرة على التحكم عن بعد أو عن طريق عمليات الطيران المستقلة التي تصنعها شركة بايكار التركية وهي تابعة لسلاح الجو التركي.
وتجري مراقبة الطائرة والتحكم فيها من قبل طاقم الطائرة في محطة التحكم الأرضية، ومن ضمن ذلك استخدام الأسلحة.
وتعتبر "بيرقدار اثنان" هي أول طائرة بدون طيار منتجة محلياً في تركيا طورتها شركات محلية تركية في منتصف عام 2010.