الثلاثاء 16 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية طلبت من بلاده تزويدها بطائرات بدون طيار.

جاء ذلك في إطار مؤتمر صحفي للرئيس التركي خلال استقباله لأعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك بالعاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وحول التطورات شرقي المتوسط أكد أردوغان أنه "لا تغيير في موقف تركيا الحازم بهذا الخصوص، وأنها لن تقدم تنازلات"، وذلك تزامناً مع بدء مناورات سعودية يونانية هناك.

ويبدو أن العلاقات التركية السعودية تسير نحو حالة من التقارب بعد فترة من التصعيد السياسي والإعلامي في إطار خلافات على عدد من الملفات.

ويوم الجمعة الماضي قال أردوغان، إن بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرار إجرائها مناورات عسكرية مع اليونان، مبدياً امتعاضه منها.

وأوضح أردوغان: "أحزنتنا المناورات العسكرية المشتركة بين السعودية واليونان، ولم نكن نود رؤيتها، وسنناقش هذا الأمر مع المعنيين السعوديين".

وتمر العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بنوع من الجفاء والبرود يطغى على التصريحات المتبادلة بين المسؤولين في البلدان الثلاثة، مع تطورات إيجابية بعد المصالحة الخليجية الداخلية، مطلع العام الجاري.

وكان الرئيس التركي قد أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين بلاده ودول الخليج ستعود إلى ما كانت عليه قريباً.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة لا ترى أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية، وأنها مستعدة للتجاوب مع أي خطوات إيجابية من الرياض وأبوظبي أيضاً، بالإضافة لبدء محادثات مع مصر.

جدير ذكره أن السعودية تصدرت قائمة الدول في استيراد الأسلحة على مستوى العالم ما بين 2016 و2020، وفق تقرير لمعهد "استوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.

ونجحت تركيا خلال العقد الماضي في دخول قائمة أفضل مصنعي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى الآليات العسكرية والطائرات المسيرة حيث باتت تصدرها لعدد من دول العالم.

وتعد طائرة "بيرقدار - القلعة" المسيرة من أبرز الطائرات التركية بدون طيار، حيث تحلق على ارتفاع متوسط وقادرة على التحكم عن بعد أو عن طريق عمليات الطيران المستقلة التي تصنعها شركة بايكار التركية وهي تابعة لسلاح الجو التركي.

وتجري مراقبة الطائرة والتحكم فيها من قبل طاقم الطائرة في محطة التحكم الأرضية، ومن ضمن ذلك استخدام الأسلحة.

وتعتبر "بيرقدار اثنان" هي أول طائرة بدون طيار منتجة محلياً في تركيا طورتها شركات محلية تركية في منتصف عام 2010.