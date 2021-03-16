النص الكامل لإحاطة ”غريفيث“ لمجلس الأمن.. تحدث عن ”معركة مأرب“ و”تصعيد الحديدة“ و”محرقة صنعاء“ وأعلن عن ”3 ضروريات عاجلة“ أردوغان يكشف حقيقة تزويد السعودية بطائرات "بيرقدار اثنان" وهذا ما تحدث به بشأن عودة العلاقات بين بلاده ودول الخليج جراء ضربات لطيران التحالف.. ما حقيقة مصرع رئيس حكومة «الانقلابيين» في «صنعاء» مع عدد من قادة المليشيات مسؤول حكومي: الحكومة لن تغادر عدن وأبوظبي ترغب بإفشال الرياض الحوثيون يستهدفون سوق شعبي في مدينة مأرب بصاروخ باليستي ومصادر طبية تؤكد سقوط قتلى وجرحى مدنيين بعد اقتحام قصر ”معاشيق“ الرئاسي.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن ”الخطة ج“ والبيان رقم 1 ومصدر حكومي يكشف مصير رئيس الوزراء ووزراء الحكومة هلاك 80 حوثياً بجبهة ”الكسارة“ ووزير الدفاع من خطوطها الأمامية يؤكد: ”لا خوف على مأرب“ الطوارئ تعلن عن حالات اصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا في 7 محافظات التحالف يعلن نقل عشرات الأفارقة جوا من اليمن.. صور هيومن رايتس ووتش تكشف معلومات خطيرة تنشر لأول مرة عن محرقة صنعاء.. «شهادات ناجون من المحرقة وما حدث قبل اندلاع الحريق وصور من المكان»
أكد مسؤول حكومي، الثلاثاء 16 مارس/آذار، إن الحكومة لن تغادر العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، معتبرا أن اقتحام مقر الحكومة يؤكد رغبة الإمارات في إفشال جهود السعودية في بلاده.
ونقلت وكالة الاناضول الدولية عن نائب وزير الإعلام، محمد قيزان، قوله: ”الحكومة ستبذل كافة الجهود لحل مشاكل الناس، وفي مقدمتها صرف الرواتب".
ويأتي تصريح "قيزان" بعد ساعات من احتجاجات لانصار المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، اقتحمت قصر "معاشيق" الرئاسي، مقر الحكومة، تنديدا بانهيار الخدمات والأوضاع المعيشية وتدهور قيمة العملة المحلية.
وتابع أن "اقتحام مواطنين لمقر الحكومة بدعم من مليشيات المجلس (الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا) هو أمر متوقع حدوثه منذ عودة الحكومة إلى عدن" في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي ما يبدو إقرارا ضمنيا بمساندة المجلس الانتقالي لعملية اقتحام مقر الحكومة، قال رئيس الجمعية الوطنية (هيئة قيادية) بالمجلس، أحمد سعيد بن بريك، عبر "تويتر"، إن "إرادة شعب الجنوب دوما منتصرة".
وأردف "قيزان" أن المجلس "الانتقالي لم يطبق أي بند من بنود اتفاق الرياض (لعام 2019 بين السلطة الشرعية والمجلس)، وخاصة في شقه العسكري والأمني".
ومن أبرز بنود الشق العسكري، دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
واستطرد: "الانتقالي منع دخول ألوية الحماية الرئاسية وقوات وزارة الداخلية لعدن، بينما ما تزال مليشياته في عدن وأبين وسقطرى، وتسيطر على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، ولم يسمحوا للحكومة بأن تقوم بمهامها".
واتهم "قيزان" المجلس الانتقالي بـ"اختلاق أزمات متلاحقة لإفشال الحكومة وإخراجها من عدن".
واعتبر أن اقتحام مقر الحكومة هو "تأكيد على أن دولة الإمارات، الداعمة للانتقالي، تريد إفشال جهود السعودية، الراعية والضامنة لاتفاق الرياض".
وتابع أن "الشارع اليمني يرى أن هذه الأفعال الخارجة عن القانون تأتي ضمن التنسيق والتخادم بين مليشيات الحوثي ومليشيات الانتقالي، لتخفيف الضغط على مليشيات الحوثي، التي لحقت بها هزائم فادحة خلال الأيام الماضية في مأرب وتعز وحجة".
ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يواجه رفضا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي.
وفي 26 ديسمبر الماضي، أدت حكومة جديدة اليمين الدستورية، وهي حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، حاز فيها المجلس الانتقالي على 5 حقائب من أصل 24.
وهدف تشكيل هذه الحكومة إلى حل الخلافات بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لقتال جماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.