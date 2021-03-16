الحوثيون يستهدفون سوق شعبي في مدينة مأرب بصاروخ باليستي ومصادر طبية تؤكد سقوط قتلى وجرحى مدنيين

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قتل وأصيب تسعة مدنيين، الثلاثاء 16 مارس/آذار، جراء صاروخ باليستي حوثي استهدف سوق شعبي في مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر طبي قوله، إن "مدنيا قتل وأصيب ثمانية أخرين، بينهم مهاجر أفريقي جراء صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على سوق المواشي شرق مدينة مأرب"، مشيرا إلى أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة.
جاء ذلك بالتزامن مع تقدم ميداني للجيش الوطني والمقاومة عقب معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة غربي المحافظة.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من هجماتها على محافظة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، والصواريخ الباليستية.