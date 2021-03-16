هلاك 80 حوثياً بجبهة ”الكسارة“ ووزير الدفاع من خطوطها الأمامية يؤكد: ”لا خوف على مأرب“

الثلاثاء 16 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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لقي 80 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء 16 مارس/آذار، في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع من المليشيا مهاجمة مواقع في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، بعد أن كبدت المليشيا 80 قتيلا، وعشرات الجرحى.

كما استعادت قوات الجيش، عربات مدرعة، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وكان وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، زار صباح اليوم، الخطوط الأمامية للقتال في الجبهة ذاتها، مشيدا بتضحيات قادة وأبطال الجيش وأحرار المقاومة الذين يدافعون عن الوطن وجمهوريته وثورته وثوابته في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات القتالية.

وقال وزير الدفاع خلال الزيارة، “لا خوف على مأرب، فرجالها الاوفياء وساكنيها سيدافعون عنها وهدفنا هو تحرير صنعاء وتحرير اليمن من المد الفارسي والعبيد الاماميين، وسنظل أوفياء لشعبنا وقيادتنا، وسنمضي حتى نرفع راية الجمهورية اليمنية خفاقة شامخة على جبال مران وكل جبال اليمن”.

وأوضح الفريق المقدشي أن العدو حشد كل امكانياته وقواته والدبابات والمدرعات والأسلحة التي استولى عليها والتي يتلقاها من طهران ودفع بالانساق البشرية الكبيرة نحو معركته الاخيرة في حدود مأرب والجوف، مؤكدا أن كل تلك الحشود تساقطت أمام صمود أبطال الجيش.

وعبر المقدشي، عن الفخر بالكفاءة القتالية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون وبسالتهم البطولية التي ستظل وسام شرف للأجيال ومحل فخر لكل اليمنيين ولكل العرب.. مؤكداً ان دماء الشهداء الابرار ستظل شعلة مضيئة في وجدان المناضلين الشرفاء وشوكة في حلوق الأعداء.