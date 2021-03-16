الطوارئ تعلن عن حالات اصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا في 7 محافظات

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أعلنت لجنة الطوارئ في اليمن، الثلاثاء، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
وقالت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الشرعية في بيان لها، إن الإصابات الجديدة توزعت على سبع محافظات بواقع (34) في حضرموت و (11) في المهرة و(10) في تعز، وحالتين في لحج وحالتين في الضالع.
وأضافت أنها سجلت أيضًا حالتي إصابة في محافظتي شبوة وأبين، مشيرةً إلى تسجيل تسع حالات وفاة، منها 6 في حضرموت وحالتين في تعز وحالة في الضالع.
وذكرت أنها سجلت سبع حالات تعاف، منها ست في حضرموت وحالة في شبوة.
وأشارت إلى أن بذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2969) منها (707) وفاة و(1507) تعاف.
ولا تشمل الاحصائية مناطق سيطرة جماعة الحوثي، التي لم تعلن عن أعداد الإصابات والوفيات منذ مايو 2020، عندما ذكرت أنها سجلت أربع إصابات ووفاة واحدة.