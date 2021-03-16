التحالف يعلن نقل عشرات الأفارقة جوا من اليمن.. صور

الثلاثاء 16 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء عن نقل عشرات المهاجرين الافارقة جوا من اليمن.

وقال التحالف انه سهل عملية نقل 160 مهاجراً أفريقياً من اليمن.

واشار الى ان عملية نقل المهاجرين الافارقة الى بلدانهم، تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.

واتهم التحالف، ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة وبشعة بحق المهاجرين في صنعاء .

ونشر صورا للمهاجرين وهو يصعدون سلم الطائرة.

يأتي هذا بعد ايام من حادثة حرق مئات الافارقة الذين كانوا محتجزين في صنعاء ،ووجهت اصابع الاتهام لسلطات الحوثيين في التسبب بالحريق الذي خلف عشرات الضحايا من الافارقة الاثيوبيين يوم 7 مارس الجاري.