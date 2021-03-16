تقدم نوعي غرب تعز والجيش يحكم السيطرة على مواقع مهمة تشرف على طريق يربط تعز بالحديدة

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أحرزت قوات الجيش تقدماً نوعيا في جبهة جبل حبشي، غربي تعز، وحررت مواقع مهمة وسط انهيار لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وشنت قوات الجيش اليوم الثلاثاء هجوماً واسعاً في جبهة العنين، وتمكنت من تحرير تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والاقحاف، وجبلي الصراهم والعنين، وفق المركز الاعلامي لمحور تعز.
وأسفرت المواجهات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وخسائر أخرى في عتادها القتالي.
وتكمن أهمية المواقع المحررة شمالي مديرية جبل حبشي، كونها تشرف على الخط الرئيس (هجدة الرمادة) والذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة.