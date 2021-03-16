قائد بارز في الجيش الوطني يبشر بالكثير من المفاجآت ويكشف ما حدث لحشود الحوثيين في كسارة مأرب

الثلاثاء 16 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال رئيس هيئة العمليات في الجيش الوطني اللواء الركن ناصر الذيباني انهم قادرون على صنع الانتصارات وان الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت في كل جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي المتمردة.

واشارً إلى أن الثقة كبيرة بأبطال القوات المسلحة وأبناء القبائل، ممن لا تزلزلهم شائعات العدو وإعلامه الكاذب.

وحول الهجوم الحوثي امس في جبهة الكسارة أوضح الذيباني في تصريح صحفي أن مليشيا الحوثي المتمردة، تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء هجومها الفاشل، يوم الاثنين، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأكد أنه تم القضاء على كل من حاول اجتياز الخط الدفاعي لجبهة الكسارة، مؤكدا أن حشود مليشيا الحوثي اصبحت بين قتيل وجريح وأسير.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تلعب بورقة الشائعات التي تروج لانتصارات وهمية، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت كل محاولات المليشيا الهجومية في أطراف مأرب.

وثمن رئيس هيئة العمليات بطولات قوات الجيش التي تسطر في مختلف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.