ما العلاقة بين الصداع النصفي ومرض السكري لدى النساء التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي ومخبأ صواريخ للمليشيات الحوثية في صعدة 5 أعراض بسيطة وواضحة للسرطان في جسمك يتجاهلها معظم الناس تقارير صادمة تكشف قائمة أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم وأمريكا تحتل مركز الصدارة ما هو السر... نتنياهو يلغي زيارة وزير خارجيتة إلي الإمارات في قرار مفاجئ الرئيس هادي يرفض التجربة الإيرانية في اليمن في أجتماع طارئ مع وزيرالخارجية الأمريكي والمبعوث الأممي ”الانتقالي الجنوبي“ يصف الحكومة بـ”الغاصبة الاجرامية“ ويتوعد بالسيطرة على الدوائر الحكومية بوادي حضرموت واللجنة الأمنية تعقد اجتماع طارئ وتصدر بيان هام وصول سفينة مشتقات نفطية الى ميناء ”قنا“ حريق هائل لمستودع ”سوق سوداء“ لبيع المشتقات النفطية بصنعاء 18 ساعة حرب ضروس.. تفاصيل أعنف هجوم حوثي على جبهة ”الكسارة“ دفعت فيه المليشيا بمجاميع كبيرة مقسمة على عدة انساق واستمر التحشيد والاعداد له عدة أيام
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تدمير مخبئ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.
وأضاف في بيان أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين.
كما شدد على أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني. الانتهاكات مستمرة وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مؤكداً سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.
وأضاف أن الصاروخين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشدداً على أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.
و يشار إلى أن الخارجية الأميركية، الاثنين، كانت أدانت بشدة كل المحاولات الحوثية لاستهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والمسيرات.
وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية، جالينا بورتر، إن هذه المحاولات غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين، مشيرة إلى قلق بلادها العميق من جراء الانتهاكات الحوثية.
كما دعت المسؤولة الأميركية الميليشيا إلى الالتزام بشكل جدي بوقف إطلاق النار والانخراط في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والتعاون مع المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيموثي ليندركنغ، مؤكدة أن تصرفاتها لا تشير إلى أنها ترغب بالسلام.
يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية