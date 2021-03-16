ما هو السر... نتنياهو يلغي زيارة وزير خارجيتة إلي الإمارات في قرار مفاجئ

الثلاثاء 16 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة وزير خارجيته، غابي أشكنازي، إلى أبوظبي.

وهاجمت أوساط مقربة من حزب «كحول لفان»، نتنياهو، وقالت إنه ألغى زيارة أشكنازي، فقط لأنه يصر على أن يُسجّل في التاريخ الإسرائيلي كأول سياسي يدخل الإمارات.

وبعث نتنياهو برسالة إلى وزارة الخارجية، يبلغ فيها أشكنازي بأن الزيارة، التي كان من المقرر إجراؤها أمس، «غير مرغوبة لرئيس الوزراء».

وكان نتنياهو قد أبلغ وزراءه، بشكل صريح قبل ثلاثة أشهر، أنه «لن يسافر قبلي أي سياسي إسرائيلي إلى الإمارات».

ورغم التقدم الكبير في العلاقات بين البلدين في شتى المجالات والتوقيع على عشرات الاتفاقيات، فإن زيارات الإسرائيليين إلى أبوظبي، اقتصرت على موظفين كبار، غالبيتهم من مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي، أو جهاز الموساد (المخابرات الخارجية).

في المقابل، زار وزراء إماراتيون عديدون إسرائيل.

وفي الأسبوع الأخير، كان مقرراً أن يزور نتنياهو أبوظبي، لمدة ساعتين فقط يلتقي فيها الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد، في مقصورة داخل المطار، على أن يقوم أشكنازي بزيارة أمس، يفتتح خلالها مقر السفارة المؤقت في أبوظبي ومقر القنصلية المؤقت في دبي.

لكن زيارة نتنياهو أُلغيت، لعدة أسباب مجتمعة، بينها قرار الأردن عدم السماح لطائرة نتنياهو بالطيران فوق أجوائه، احتجاجاً على ما فعلته إسرائيل ضد ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ما تسبب في إجهاض زيارته إلى المسجد الأقصى