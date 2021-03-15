”الانتقالي الجنوبي“ يصف الحكومة بـ”الغاصبة الاجرامية“ ويتوعد بالسيطرة على الدوائر الحكومية بوادي حضرموت واللجنة الأمنية تعقد اجتماع طارئ وتصدر بيان هام وصول سفينة مشتقات نفطية الى ميناء ”قنا“ حريق هائل لمستودع ”سوق سوداء“ لبيع المشتقات النفطية بصنعاء 18 ساعة حرب ضروس.. تفاصيل أعنف هجوم حوثي على جبهة ”الكسارة“ دفعت فيه المليشيا بمجاميع كبيرة مقسمة على عدة انساق واستمر التحشيد والاعداد له عدة أيام توجيه حكومي رسمي بتحصيل كافة موارد تعز وتوجيهها لدعم ”معركة تحرير المحافظة“ توعد للمتلاعبين أسعار الصرف.. الدولار يواصل الصعود وتراجع جديد للريال اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز: منعنا المليشيات من دخول مأرب وقواتنا تحقق المزيد من التقدم ما شرط مصر لإعادة علاقتها مع تركيا؟ الحوثيون يغلقون مطار صنعاء قوات الجيش تحرر «الزنبيل» ومواقع استراتيجية جديدة وتواصل تقدمها غرب تعز.. آخر المستجدات
وصلت، الإثنين 15 مارس/آذار، سفينة محملة بمادة الديزل إلى ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة (شرقي البلاد).
وحسب المركز الإعلامي فقد "وصلت ميناء قنا التجاري السفينة (سي تشالنجر) التي تحمل على متنها 12 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة لمحطات توليد الكهرباء بمحافظة شبوة والسوق المحلية".
وأشار الى أن ذلك بجهود ومتابعة حثيثة من محافظ المحافظة "لتحسين خدمة الكهرباء خصوصاً مع قدوم فصل الصيف وشهر رمضان المبارك".
وستسهم هذه الكمية من مادة الديزل الواصلة إلى الميناء في "التخفيف من معاناة المواطنين التي تسبب بها تقليص الكمية في الفترة الماضية مما نتج عنها مضاعفة ساعات الإطفاء لمحطات التوليد الكهربائي"، وفق اعلام المحافظة.