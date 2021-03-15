وصول سفينة مشتقات نفطية الى ميناء ”قنا“

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 616

وصلت، الإثنين 15 مارس/آذار، سفينة محملة بمادة الديزل إلى ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة (شرقي البلاد).

وحسب المركز الإعلامي فقد "وصلت ميناء قنا التجاري السفينة (سي تشالنجر) التي تحمل على متنها 12 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة لمحطات توليد الكهرباء بمحافظة شبوة والسوق المحلية".

وأشار الى أن ذلك بجهود ومتابعة حثيثة من محافظ المحافظة "لتحسين خدمة الكهرباء خصوصاً مع قدوم فصل الصيف وشهر رمضان المبارك".

وستسهم هذه الكمية من مادة الديزل الواصلة إلى الميناء في "التخفيف من معاناة المواطنين التي تسبب بها تقليص الكمية في الفترة الماضية مما نتج عنها مضاعفة ساعات الإطفاء لمحطات التوليد الكهربائي"، وفق اعلام المحافظة.