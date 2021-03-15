18 ساعة حرب ضروس.. تفاصيل أعنف هجوم حوثي على جبهة ”الكسارة“ دفعت فيه المليشيا بمجاميع كبيرة مقسمة على عدة انساق واستمر التحشيد والاعداد له عدة أيام

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شهدت جبهة ”الكسارة“ شمالي غرب محافظة مأرب، الاثنين 15 مارس/آذار، معارك ضارية استمرت 18 ساعة، بعد هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية لمحاولة احراز تقدم ميداني، لكن قوات الجيش ورجال القبائل تمكنوا من كسر الهجوم.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن ”مليشيا الحوثي وبعد يومين من التحشيد بدأت، عصر الأحد، هجوم عنيف دفعت فيه بمجاميع كبيرة مقسمة على عدة انساق في محاولة منها لاحراز اي تقدم بجبهة الكسارة“.

وقالت المصادر عسكرية ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية كانت لمجاميع الحوثي بالمرصاد، وتمكنت من التصدي للهجوم وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والارواح.

وأسفرت المعارك التي استمرت حتّى، صباح اليوم الاثنين، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، فيما غنمت القوات الحكومية مدرعة وثلاثه اطقم والعديد من الاسلحة والذخائر.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح، كما دمرت قاذفة صواريخ، وتعزيزات حوثية كانت قادمة من صنعاء، باتجاه مأرب.