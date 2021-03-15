حريق هائل لمستودع ”سوق سوداء“ لبيع المشتقات النفطية بصنعاء 18 ساعة حرب ضروس.. تفاصيل أعنف هجوم حوثي على جبهة ”الكسارة“ دفعت فيه المليشيا بمجاميع كبيرة مقسمة على عدة انساق واستمر التحشيد والاعداد له عدة أيام توجيه حكومي رسمي بتحصيل كافة موارد تعز وتوجيهها لدعم ”معركة تحرير المحافظة“ توعد للمتلاعبين أسعار الصرف.. الدولار يواصل الصعود وتراجع جديد للريال اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز: منعنا المليشيات من دخول مأرب وقواتنا تحقق المزيد من التقدم ما شرط مصر لإعادة علاقتها مع تركيا؟ الحوثيون يغلقون مطار صنعاء قوات الجيش تحرر «الزنبيل» ومواقع استراتيجية جديدة وتواصل تقدمها غرب تعز.. آخر المستجدات أمير سعودي يرد على ضاحي خلفان بعد تغريدات استفزت المملكة.. ماذا قال؟ انتشار تطبيق جديد للدردشة يدفع تويتر لإعلان خدمة منافسة
شهدت جبهة ”الكسارة“ شمالي غرب محافظة مأرب، الاثنين 15 مارس/آذار، معارك ضارية استمرت 18 ساعة، بعد هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية لمحاولة احراز تقدم ميداني، لكن قوات الجيش ورجال القبائل تمكنوا من كسر الهجوم.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن ”مليشيا الحوثي وبعد يومين من التحشيد بدأت، عصر الأحد، هجوم عنيف دفعت فيه بمجاميع كبيرة مقسمة على عدة انساق في محاولة منها لاحراز اي تقدم بجبهة الكسارة“.
وقالت المصادر عسكرية ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية كانت لمجاميع الحوثي بالمرصاد، وتمكنت من التصدي للهجوم وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والارواح.
وأسفرت المعارك التي استمرت حتّى، صباح اليوم الاثنين، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، فيما غنمت القوات الحكومية مدرعة وثلاثه اطقم والعديد من الاسلحة والذخائر.
في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية.
كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح، كما دمرت قاذفة صواريخ، وتعزيزات حوثية كانت قادمة من صنعاء، باتجاه مأرب.