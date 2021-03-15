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أسعار الصرف.. الدولار يواصل الصعود وتراجع جديد للريال اليمني

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين 15مارس 2021:

*في صنعاء

 شراء الدولار 604

بيع الدولار 608

شراء السعودي 159.80

بيع السعودي 160.20

*في عدن

 شراء الدولار 908

بيع الدولار 912

شراء السعودي 239

بيع السعودي 240

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