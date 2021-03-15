أسعار الصرف.. الدولار يواصل الصعود وتراجع جديد للريال اليمني

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين 15مارس 2021:
*في صنعاء
شراء الدولار 604
بيع الدولار 608
شراء السعودي 159.80
بيع السعودي 160.20
*في عدن
شراء الدولار 908
بيع الدولار 912
شراء السعودي 239
بيع السعودي 240