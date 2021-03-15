الفريق الركن صغير بن عزيز: منعنا المليشيات من دخول مأرب وقواتنا تحقق المزيد من التقدم

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أكد رئيس هيئة أركان الجيش الوطني، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية مستمرة في تحقيق الانتصارات في كل الجبهات ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال في تصريح لفضائية الحدث "إن قواتنا المسنودة بتحالف دعم الشرعية مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة ميليشيات الحوثي".
وأشار بن عزيز إلى أن قوات الجيش الوطني، منعت الميليشيا من دخول مأرب، وأفشلت هجماتها المتتالية على المحافظة.
وتأتي تصريحات بن عزيز على وقع الانتصارات الأخيرة التي تحققها قوات الجيش في جبهات مأرب، وتعز، وحجة.