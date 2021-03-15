قوات الجيش تحرر «الزنبيل» ومواقع استراتيجية جديدة وتواصل تقدمها غرب تعز.. آخر المستجدات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، عددا من المواقع الجديدة، لتواصل تقدمها، غرب محافظة تعز.
واحرزت القوات التابعة لمحور تعز تقدما جديدا بعد تحريرها عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي في منطقة الطوير الأعلى بجبهة مقبنة غربا.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، في الطوير الأعلى بمديرية مقبنة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
كما دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبل الزهيب الاستراتيجي، بحسب إعلام محور تعز.
واحرقت القوات عربة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة مقبنة.
وللاسبوع الثاني تواصل قوات الجيش، عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي، في عدد من الجبهات، غربي المحافظة، محققة انتصارات كبيرة.