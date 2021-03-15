أمير سعودي يرد على ضاحي خلفان بعد تغريدات استفزت المملكة.. ماذا قال؟

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رد أمير سعودي، على نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بعدما اثار الجدل مجددا بتغريدات تحدث فيها عن ما اسماه "مخطط لاحتلال مكة المكرمة".

وأشار خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر"، أثارت جدلاً واسعاً، إلى أن إيران تسعى لهدم الكعبة واحتلال مكة، داعيا لحشد الجيوش والاستبسال في الدفاع عن المدينة في وجه ما وصفه بـ"المشروع الصفوي".

وكتب خلفان: اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون.

الأمير فيصل بن تركي، رد على تغريدات خلفان قائلاً "مكة المكرمة و بيت الله الحرام له رب يحميه ، ثم إمامنا أسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات أرواحهم رخيصة في سبيل شبر منها.

وقال خلفان إنه "لا أحد منا كان يكره الحوثيين من قبل إلى أن يعلن عبد الملك كراهيته للعرب وحربه لهم وولائه لغيرهم".

وكتب خلفان: "عندما يعلن الحوثي أنه سيحتل مكة..كما فعل..فلن يكون أمام كل سني إلا الموت في سبيل الكعبة المشرفة".

​وأضاف في تغريدة أخرى: "على الدول الإسلامية أن تعي حقيقة أن إيران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب".

وتابع: "الفئران لم تهدم السد في يوم وليلة..ولكن على مدى طويل..فهل من مدرك لهذا؟؟".

وقال: "هاتوا الجيوش من جميع الدول الإسلامية إلا إيران في مناورة دفاع عن بيت الله".

وأكمل: "اظهروا لإيران أن الأرواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة".

و​أضاف: "خذوها مني...احتلال مكة المكرمة مشروعا صفويا"، مشيرا إلى أنه "لا نضخم الأمور..ولا نقرأ ما بين السطور.. ولكن هذا الذي وقر في الصدور عند خامئني وعبد الملك (الحوثي)".

مسؤولون ونشطاء سعوديون وعرب وصفوا تصريحات المسؤول الإماراتي بـ"التهكمية والساخرة" وتدعو لتدويل رعاية الأماكن المقدسة، وهو ما يتماشى مع رغبة إيران المعلنة للتدويل.

كما توحي تغريدات خلفان، إلى لمز السعودية أنها غير مؤهلة لحماية الأماكن المقدسة فضلا عن إدارتها.