انتشار تطبيق جديد للدردشة يدفع تويتر لإعلان خدمة منافسة

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت شركة تويتر للتواصل الاجتماعي عن عزمها إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية تويتر سبيسز؛ لمنافسة تطبيق كلوب هاوس، في أبريل المقبل.

وحسب تغريدات نشرتها إدارة الشبكة، فإنه اعتبارا من الشهر المقبل سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر الخدمة الجديدة.

وأكد متحدث باسم الشركة أن التطبيق سيعمل على نظامي أندرويد و”آي أو أس” المشغل لـ”آيفون”، على عكس “كلوب هاوس” الذي يكتفي العمل على هواتف الأخيرة.

حظر تطبيق كلوب هاوس

وحجبت سلطنة عمان الوصول إلى تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية، حسبما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة اليوم الاثنين.

إلى ذلك، قال عمر العبري، المسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عمان، لأسوشيتد برس إن الحكومة العمانية "حظرت التطبيق لأنه كان يعمل بدون ترخيص مناسب".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحظر مؤقتا لتذليل بعض العقبات أو المشكلات.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أبلغ عشرات المستخدمين في عمان عن تلقي رسائل خطأ عند محاولتهم استخدام المنصة.

في المقابل لم ترد الشركة المشغلة لتطبيق كلوب هاوس على طلبات للتعلق.

انتشار واسع

يشار إلى أن تطبيق كلوب هاوس، وهو تطبيق مخصص للمدعوين فقط، انتشر بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، واكتسب زخما على نحو خاص في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تطبيق كلوب هاوس في شهر فبراير المنصرم، أنه يعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات، ولزيادة الأمان للمستخدمين.

وذكرت الوكالة أن التطبيق يخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين.

وقالت رويترز إن تطبيق كلوب هاوس رفض التعليق على تقارير تتحدث عن تسريب بيانات مستخدميه.

وذكر مرصد جامعة ستانفورد الأميركية أن الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي تطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية بسبب عيوب أمنية.

وتضاعفت عدد مرات تحميل تطبيق المحادثات كلوب هاوس على مدار أسبوعين فقط، وفقا لتقديرات أصدرتها شركة متخصصة في تحليل البيانات.

وقالت شركة آب آني لتحليل البيانات المتخصصة في شؤون التطبيقات الإلكترونية إنها رصدت زيادة كبيرة في عدد مرات تحميل تطبيق المحادثة كلوب هاوس من 3.5 مليون مرة إلى 8.1 مليون مرة في الفترة من 1 إلى 16 فبراير الماضي، وفق "بي بي سي".

وتصاعدت الزيادة في شعبية التطبيق الإلكتروني، الذي يشترط لتحميله على الهاتف دعوة من مستخدم فعلي له، في الفترة الأخيرة بعد أن أكد عدد من المشاهير استخدامه.

وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في عدد مرات التحميل، إلا أن عدد مرات تحميل التطبيق لا تساوي بالضرورة عدد المستخدمين.