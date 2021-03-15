شاهد.. اعترافات أسرى حوثيين تفضح مشرفي الجماعة وكيف تم خداعهم روايتان مختلفتان حول الهجوم الحوثي الأخير باتجاه السعودية تفاصيل المعارك الدامية في جبهات حجة خلال 24 ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات بينهم قيادات ميدانية بارزة صراعات التخوين تعصف بقيادات بارزة للمليشيات الحوثية في صنعاء حمد بن جاسم يطلق تصريحات تثير القلق والرعب في دول الخليج ويدعوها للاستعداد للمتغيرات الطارئة في المنطقة التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة وزير الإعلام: يكشف مخطط للمليشيات الحوثية في دفن جريمة محرقة المهاجرين الأفارقة ويرسل تحذيرات عاجلة الخارجية الأمريكية تطلق تصريحات مهمة حول إنهاء الحرب في اليمن رونالدو يعلن تحطيمه رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم إسرائيل تكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر دولة إسلامية في غرب إفريقيا
قال أحد الأسرى الحوثيين في مقطع مصور نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن مشرفي الميليشيات الحوثية أدخلوهم الخطوط الأمامية وتركوهم يواجهون مصيرهم، فيما تراجع المشرفون وفروا من أرض المعركة، مؤكدا "نحن كنا الضحية".
كما أوضح بعض الاسرى- وأغلبهم من صغار السن - أن قيادات جماعة الحوثي غرروا بهم ودفعوهم إلى جبهات القتال، وقاموا بإعطائهم وعودا زائفة من أجل تحفيزهم على المشاركة في الجبهات.
يذكر أن الجيش أسر، أمس الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة..
كما قال العميد عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة "أسرنا العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".
وقامت قوات الجيش بأسر عدد كبير من العناصر الحوثية في مختلف جبهات القتال في حجة وتعز ومأرب.
ويواصل الجيش التقدم وأسر المزيد من ميليشيات الحوثي، لا سيما في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، فقد وقع 18 أسيراً حوثياً في قبضة الجيش خلال المعارك الدائرة في مديرية عبس شمال حجة، أمس الأحد.