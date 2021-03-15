شاهد.. اعترافات أسرى حوثيين تفضح مشرفي الجماعة وكيف تم خداعهم

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال أحد الأسرى الحوثيين في مقطع مصور نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن مشرفي الميليشيات الحوثية أدخلوهم الخطوط الأمامية وتركوهم يواجهون مصيرهم، فيما تراجع المشرفون وفروا من أرض المعركة، مؤكدا "نحن كنا الضحية".

كما أوضح بعض الاسرى- وأغلبهم من صغار السن - أن قيادات جماعة الحوثي غرروا بهم ودفعوهم إلى جبهات القتال، وقاموا بإعطائهم وعودا زائفة من أجل تحفيزهم على المشاركة في الجبهات.

يذكر أن الجيش أسر، أمس الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة..

كما قال العميد عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة "أسرنا العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

وقامت قوات الجيش بأسر عدد كبير من العناصر الحوثية في مختلف جبهات القتال في حجة وتعز ومأرب.

ويواصل الجيش التقدم وأسر المزيد من ميليشيات الحوثي، لا سيما في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، فقد وقع 18 أسيراً حوثياً في قبضة الجيش خلال المعارك الدائرة في مديرية عبس شمال حجة​، أمس الأحد.