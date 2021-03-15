روايتان مختلفتان حول الهجوم الحوثي الأخير باتجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، فيما قال الحوثيون انهم استهدفوا مطار ابها وقاعدة جوية.
التحالف اشار الى أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين.
واكدً أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات.
اما رواية مليشيات الحوثي حول الهجوم فقالت انها استهدافت مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بثلاث طائرات مسيّرة.