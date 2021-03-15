تفاصيل المعارك الدامية في جبهات حجة خلال 24 ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات بينهم قيادات ميدانية بارزة صراعات التخوين تعصف بقيادات بارزة للمليشيات الحوثية في صنعاء حمد بن جاسم يطلق تصريحات تثير القلق والرعب في دول الخليج ويدعوها للاستعداد للمتغيرات الطارئة في المنطقة التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة وزير الإعلام: يكشف مخطط للمليشيات الحوثية في دفن جريمة محرقة المهاجرين الأفارقة ويرسل تحذيرات عاجلة الخارجية الأمريكية تطلق تصريحات مهمة حول إنهاء الحرب في اليمن رونالدو يعلن تحطيمه رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم إسرائيل تكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر دولة إسلامية في غرب إفريقيا مع دخوله حيز التنفيذ..نظام إلغاء الكفالة في السعودية لن يشمل 5 مهن الصين الشاغل الأساسي لصانع القرار الأمريكي.. كيف ستنتهي المنافسة بين البلدين؟
أعلنت قوات الجيش الوطني تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة خلال معارك عنيفة كبدت خلالها جماعة " الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وقال مصدر عسكري، إن "قوات الجيش الوطني حققت تقدما جديدا باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين".
وأكد، أن "المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من مليشيات الحوثيين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".
وأشار إلى أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شارك بفعالية في المعركة، مستهدفا تعزيزات وتجمعات الحوثيين، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، أن القيادي البارز في الجماعة محمد هادي عجار لقي مصرعه، بنيران الجيش، في الجبهة ذاتها.
وأطلقت قوات الجيش الوطني الجمعة الماضية، عملية عسكرية مفاجئة ضد الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حررت خلالها عددا من المناطق. وتمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.
وذكرت المصادر أن معارك حامية تدور للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة