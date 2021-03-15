تفاصيل المعارك الدامية في جبهات حجة خلال 24 ساعة الماضية وخسائر المليشيات الحوثية بالعشرات بينهم قيادات ميدانية بارزة

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة خلال معارك عنيفة كبدت خلالها جماعة " الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وقال مصدر عسكري، إن "قوات الجيش الوطني حققت تقدما جديدا باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين".

وأكد، أن "المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من مليشيات الحوثيين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأشار إلى أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شارك بفعالية في المعركة، مستهدفا تعزيزات وتجمعات الحوثيين، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، أن القيادي البارز في الجماعة محمد هادي عجار لقي مصرعه، بنيران الجيش، في الجبهة ذاتها.

وأطلقت قوات الجيش الوطني الجمعة الماضية، عملية عسكرية مفاجئة ضد الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حررت خلالها عددا من المناطق. وتمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.

وذكرت المصادر أن معارك حامية تدور للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة