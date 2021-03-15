حمد بن جاسم يطلق تصريحات تثير القلق والرعب في دول الخليج ويدعوها للاستعداد للمتغيرات الطارئة في المنطقة

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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دعا رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأحد، دول الخليج للاستعداد إلى متغيرات جديدة وتحديات صعبة بالمنطقة، في ضوء مواجهة أمريكية محتملة للصين وروسيا.

وفي سلسلة تغريدة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، قال المسؤول القطري السابق: "تركز الإدارة الأمريكية الجديدة جهودها لإبطاء نمو الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية".

ومخاطباً الخليج، تابع: "نحن في منطقتنا الخليجية لا بد أن تطالنا بعض حرارة هذه الحرب الاقتصادية بين العملاقين لأن الولايات المتحدة ستضغط بكل الوسائل علينا كي لا نطور التعاون الاقتصادي والعسكري مع الصين".

ولفت إلى أن "روسيا بالنسبة لأميركا مهمة من حيث كونها منافسا عسكريا لا يستهان به".

وأضاف: "سوف تعمل واشنطن كذلك على منع أي نفوذ عسكري روسي في منطقتنا أو إبقائه في أضيق الحدود".

وعاد مخاطبا الخليج بالقول: "وعليه فإن من المهم أن يكون لدى دولنا وعي عميق ونظرة ثاقبة تدرك وتستوعب المشهد العالمي المقبل بكل تفاصيله وتعقيداته للاستفادة من هذا الوضع". وأكد أن "هذه المتغيرات قد تفرض واقعا جديدا وتحديات صعبة على المنطقة".

وتساءل: "هل نحن مستعدون أو هل سنكون مستعدين؟". وتشوب علاقات بكين وواشنطن، خلافات تأججت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبرزها متعلق بنزاعات تجارية، وانتقادات وعقوبات أمريكية على خلفية الشأن الداخلي الصيني.

وفي فبراير/ شباط الماضي، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العمل مع الصين من أجل استئناف الحوار بين البلدين لإعادة العلاقات، التي "تضررت" خلال رئاسة ترامب. وهناك اختلافات بين واشنطن وموسكو بشأن تدخلاتهما عسكريا في عدة بلدان عربية