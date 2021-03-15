التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة وزير الإعلام: يكشف مخطط للمليشيات الحوثية في دفن جريمة محرقة المهاجرين الأفارقة ويرسل تحذيرات عاجلة الخارجية الأمريكية تطلق تصريحات مهمة حول إنهاء الحرب في اليمن رونالدو يعلن تحطيمه رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم إسرائيل تكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر دولة إسلامية في غرب إفريقيا مع دخوله حيز التنفيذ..نظام إلغاء الكفالة في السعودية لن يشمل 5 مهن الصين الشاغل الأساسي لصانع القرار الأمريكي.. كيف ستنتهي المنافسة بين البلدين؟ أطعمة ينصح الأطباء بتجنبها عند الشعور بألم في المعدة لسبب غريب.. نتنياهو يلغي زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات ضاحي خلفان يتحدث عن مخطط لـ"احتلال مكة يوجه دعوة لمئات المقاتلين
حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، من قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بأحد ضواحي العاصمة صنعاء.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن ميليشيا الحوثي تقوم بدفن الضحايا بشكل جماعي دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات، استباقاً لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة
والكشف عن ملابساتها، مشيراً إلى أن محاولات الميليشيا دفن القضية وإغلاق الملف عبر الدفع بإجراءات شكلية، يؤكد تورطها في جريمة الإبادة الجماعية لمهاجرين أفارقة رفضوا الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية،لافتاً الانتباه إلى مساعي الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستثمار الحادثة لجني مكاسب مادية تحت مبرر معالجة الضحايا وتوفير مراكز إيواء مناسبة.
وجدد وزير الإعلام المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات الميليشيا الحوثية بوصفها جرائم حرب، داعياً إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة