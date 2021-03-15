الخارجية الأمريكية تطلق تصريحات مهمة حول إنهاء الحرب في اليمن

الإثنين 15 مارس - آذار 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الأحد، أنها تخطط لتنشيط الجهود لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف المتحدث نيد برايس في بيان، "لقد أكد أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

وفي ذات الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكي على حسابه بتويتر، إمه عبر في مكالمة مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلق واشنطن تجاه النزاع في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، "تقديم خطة لوقف إطلاق النار إلى قيادة الحوثيين".

مؤكدا أنه "سيعود إلى المنطقة على الفور حينما يكون الحوثيون مستعدين للمفاوضات