لسبب غريب.. نتنياهو يلغي زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات

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ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية غابي أشكنازي إلى الإمارات.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي"أحبط" زيارة أشكنازي التي كانت مقررة الإثنين إلى الإمارات.
وكان يفترض أن يزور أشكنازي الإمارات، بعد زيارة نتنياهو التي كانت مقررة الخميس الماضي وتم إلغاؤها على خلفية الأزمة مع الأردن الذي رفض تحليق طائرة نتنياهو في أجواءه إلى أبوظبي.
وكان نتنياهو يريد أن يكون اول مسؤول إسرائيلي يصل بشكل رسمي إلى الإمارات، لذلك ألغى زيارة أشكنازي إلى البلد الخليجي الذي وقع العام الماضي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
أشكنازي كان من المقرر أن يوقع على 4 اتفاقيات جديدة مع الإمارات خلال الزيارة، وكذلك يفتتح سفارة بلاده لدى أبوظبي وقنصليتها في دبي، وتوقيع اتفاق متبادل للاعتراف بجواز السفر الأخضر الذي سيسمح بسفر الإسرائيليين والإماراتيين الذين تلقوا لقاح كورونا إلى كلتا الدولتين.
وألغى نتنياهو الخميس الماضي للمرة الرابعة زيارته إلى الإمارات، بعدما رفض الأردن لطائرته بالمرور في أجواء المملكة، على خلفية أزمة اندلعت مع عمان، عندما عاد ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله قبل ذلك بيوم واحد إلى بلاده بعدما قرر إلغاء زيارته للمسجد الأقصى بعد خلاف مع الجانب الإسرائيلي بشأن الترتيبات الأمنية، إذ كان يرفض مرافقة الشرطة الإسرائيلية له.