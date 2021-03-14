السياغي: مستمرون في تأمين مأرب بالشكل الذي يليق بتضحيات شعلان ورفاقه

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، العميد سليم السياغي، الاحد 14 مارس/آذار، على الاستمرارية في عملية تأمين المحافظة وتطوير الأداء الأمني بوتيرة عالية وبالشكل الذي يليق بالجهود والتضحيات العظيمة التي بذلها الشهيد العميد عبدالغني شعلان.

جاء ذلك، خلال زيارته للمواقع والنقاط الأمنية، اليوم، برفقة رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بمأرب العقيد عبدالله الصبري، وعدد من ضباط الفرع، للاطلاع على مدى الجاهزية واليقظة الأمنية، بعد تعيينه قائداً جديداً خلفاً للشهيد العميد عبدالغني شعلان.

وفي كلمة توجيهه للأفراد أثناء زيارته، أشاد العميد سليم السياغي بالجهود التي يبذلها الأبطال المرابطون في المواقع والنقاط الأمنية على مداخل ومخارج محافظة مأرب وانجازاتهم ونجاحاتهم التي يحققونها بشكل مستمر.

واوضح السياغي، ان الأمن هو ركيزة الدولة وقوات الأمن الخاص بمأرب إلى جانب زملائهم في بقية الوحدات الأمنية يقومون بواجب وطني كبير جداً في تأمين مأرب، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الوطن والاستهداف المتواصل من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

كما حث العميد السياغي منتسبي الأمن الخاص على تعزيز الحس الأمني واليقظة العالية والتعامل بمسؤولية مع المواطنين، منوهاً بضرورة أن يكون الجميع على قدر المرحلة التي نمر بها ومضاعفة وتكثيف الجهود والقيام بكافة المهام الأمنية على أكمل وجه.