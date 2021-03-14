السياغي: مستمرون في تأمين مأرب بالشكل الذي يليق بتضحيات شعلان ورفاقه ماذا تضمنت وصية الشهيد العميد «عبدالغني شعلان» التي نفذتها أسرته اليوم بحضور خلفه العميد «السياغي»؟ هجوم عنيف لقوات الجيش بـ”المشجح“.. تقدم كبير وتحرير مواقع استراتيجية ومصرع 45 حوثياً تحرك عاجل في السعودية بعد فاجعة الرياض هكذا تتحايل الامارات على المجتمع الدولي لتدعم إيران بموارد عملاقة تحركات تركية لتحويل سفن حربية عملاقة للطائرات المسيرة والبيرقدار في طليعة المقاتلات المرشحة ”الانتقالي الجنوبي“ يطلق سراح الصحفي ”الحسني“ بعد ضغوطات أمريكية رغد صدام حسين تكشف حقيقة حساب ابنة شقيقها عدي الإمارات ترسل طائرة خاصة لنتنياهو وهجوم عنيف يطال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يربط إلغاء رحلته للإمارات بـسبب حدث كبير حصل في سماء السعودية
أخلت أسرة قائد قوات الأمن الخاصة السابق في محافظة مأرب الشهيد البطل العميد عبدالغني شعلان اليوم الاحد سيارات وعهدا عسكرية كانت في استلامه لخلفه العميد سليم السياغي.
ورحب قائد قوات الأمن الخاصة الجديد المُعين خلفاً له العميد سليم السياغي بمبادرة أسرة الشهيد العميد عبد الغني شعلان التي اتت تنفيذا لوصية الشهيد شعلان قبيل استشهاده.
واكد العميد السياغي على أن قوات الأمن الخاصة بمأرب لن تحيد عن مسار الشهيد ورفاق دربه.
وتعهد السياغي بالمضي على مسار الشهيد والثأر لروحه ولكل شهداء قوات الجيش واستكمال تحرير كافة التراب اليمني من فلول المليشيات .
واستشهد قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب العميد عبدالغني شعلان وعدداً من رفاقه خلال مواجهات مع مليشيات الحوثي الإيرانية غربي مأرب خلال الأسابيع القليلة الماضية.