ماذا تضمنت وصية الشهيد العميد «عبدالغني شعلان» التي نفذتها أسرته اليوم بحضور خلفه العميد «السياغي»؟

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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أخلت أسرة قائد قوات الأمن الخاصة السابق في محافظة مأرب الشهيد البطل العميد عبدالغني شعلان اليوم الاحد سيارات وعهدا عسكرية كانت في استلامه لخلفه العميد سليم السياغي.

ورحب قائد قوات الأمن الخاصة الجديد المُعين خلفاً له العميد سليم السياغي بمبادرة أسرة الشهيد العميد عبد الغني شعلان التي اتت تنفيذا لوصية الشهيد شعلان قبيل استشهاده.

واكد العميد السياغي على أن قوات الأمن الخاصة بمأرب لن تحيد عن مسار الشهيد ورفاق دربه.

وتعهد السياغي بالمضي على مسار الشهيد والثأر لروحه ولكل شهداء قوات الجيش واستكمال تحرير كافة التراب اليمني من فلول المليشيات .

واستشهد قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب العميد عبدالغني شعلان وعدداً من رفاقه خلال مواجهات مع مليشيات الحوثي الإيرانية غربي مأرب خلال الأسابيع القليلة الماضية.