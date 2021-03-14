هجوم عنيف لقوات الجيش بـ”المشجح“.. تقدم كبير وتحرير مواقع استراتيجية ومصرع 45 حوثياً

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني، ورجال القبائل، الأحد 14 مارس/آذار، من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وبحسب موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“، فقد شنت قوات الجيش والمقاومة، هجوماً عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي بجبهة المشجح، أسفر عن مصرع 45 من المليشيا، وجرح آخرين.

وأوضح الموقع أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مواقع استراتيجية في الجبهة، واستعادة كميات من الأسلحة.