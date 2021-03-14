تحركات تركية لتحويل سفن حربية عملاقة للطائرات المسيرة والبيرقدار في طليعة المقاتلات المرشحة ”الانتقالي الجنوبي“ يطلق سراح الصحفي ”الحسني“ بعد ضغوطات أمريكية رغد صدام حسين تكشف حقيقة حساب ابنة شقيقها عدي الإمارات ترسل طائرة خاصة لنتنياهو وهجوم عنيف يطال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يربط إلغاء رحلته للإمارات بـسبب حدث كبير حصل في سماء السعودية أول دولة خليجية تقوم بحظر كلوب هاوس نقل فنان سعودي شهير إلى العناية المركزة السعودية تقر رسميا غرامة مالية قيمتها 100 ألف ريال كعقوبة لهذا الجريمة وزير الرياضة الإيراني يتحدث عن مخطط الحظر قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها في حجة وتأسر فصيلاً حوثياً بأكمله وتقتل قيادي بارز في المليشيا
أفرجت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، اليوم الأحد 14 مارس/آذار، عن الصحفي عادل الحسني الوليدي عقب اختطاف دام ستة أشهر على خلفية تقارير صحفية بثت على وكالات دولية.
وفيما أكدت ليزا مناع، محامية الصحفي الحسني، إطلاق سراحه، قال مصدر أمريكي مسؤول شارك في الضغط من أجل إطلاق سراح الحسني، لشبكة CNN، إن إدارة الرئيس جو بايدن "حثت الإمارات على استخدام نفوذها مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتأمين إطلاق سراح عادل الحسني".
وعمل الحسني، مع العديد من وسائل الإعلام الدولية البارزة، في تغطيته للأزمة اليمنية، وتم اعتقاله عند نقطة تفتيش على مشارف عدن في سبتمبر/ أيلول 2020.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الانتقالي الجنوبي باحتجاز الحسني بشكل تعسفي، وقالت إنه احتجز "لمجرد قيامه بعمله".
وكان الحسني محتجزا في سجن المنصورة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب اليمن.
وفي السادس من مارس الجاري، أطلق ناشطون حملة إلكترونية للمطالبة بالضغط على مليشيات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات للإفراج عن الصحفي عادل الحسني المعتقل في سجون سرية تديرها تلك المليشيا.
وأواخر فبراير الماضي، قال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في حوار مع صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الصحفي عادل الحسني المعتقل يجرى التحقيق معه بشأن ثلاث أو أربع جرائم، وإذا ثبت براءته بعد انتهاء التحقيق سيتم الإفراج عنه على الفور.