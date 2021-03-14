تحركات تركية لتحويل سفن حربية عملاقة للطائرات المسيرة والبيرقدار في طليعة المقاتلات المرشحة ”الانتقالي الجنوبي“ يطلق سراح الصحفي ”الحسني“ بعد ضغوطات أمريكية رغد صدام حسين تكشف حقيقة حساب ابنة شقيقها عدي الإمارات ترسل طائرة خاصة لنتنياهو وهجوم عنيف يطال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يربط إلغاء رحلته للإمارات بـسبب حدث كبير حصل في سماء السعودية أول دولة خليجية تقوم بحظر كلوب هاوس نقل فنان سعودي شهير إلى العناية المركزة السعودية تقر رسميا غرامة مالية قيمتها 100 ألف ريال كعقوبة لهذا الجريمة وزير الرياضة الإيراني يتحدث عن مخطط الحظر قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها في حجة وتأسر فصيلاً حوثياً بأكمله وتقتل قيادي بارز في المليشيا
كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق حقيقة حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منسوب لابنة شقيقها عدي الذي قتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.
وعرضت رغد في تغريدة على حسابها بالموقع صورة للحساب الذي تظهر فيه فتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، ووضعت عليه علامة "X" في إشارة إلى أنه حساب مزور.
وأثارت تغريدة رغد تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، الذين أكدوا أن الحساب مزيف، وأُريد به تشويه سمعة عائلة الرئيس الراحل.
وطالب البعض ابنة صدام حسين بنشر بيان رسمي ينفي وجود مثل هذه الحسابات المنسوبة إلى عائلة الرئيس الراحل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت رغد توضيحا بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن ابنتها حرير.
ونفت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور ابنتها حرير حسين كامل في الفيديو، وهي تمارس التمرينات الرياضية داخل صالة "الجيم".
وشاركت ابنة صدام حسين صورة لابنتها، وللفتاة التي ظهرت في الفيديو، والتي تبين أنها ممثلة هندية تدعى كريتيكا ماليك.