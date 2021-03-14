أول دولة خليجية تقوم بحظر كلوب هاوس

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أمرت السلطات العمانية بشطب تطبيق "كلوب هاوس" للتواصل الاجتماعي لعدم حصوله على الترخيص المطلوب في البلاد.
وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة اليوم الأحد، أن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدامات الاتصال المرئي عبر الإنترنت تحتاج إلى تصريح منها، ولذلك تم وقف "كلوب هاوس" لكونه غير مرخص به محليا.
واستدعى هذا الإجراء انتقادات من قبل بعض النشطاء الذين اعتبروه متناقضا مع حرية التعبير التي يكفلها النظام الأساسي للسلطنة، وتصدر وسم "عمان تحظر كلوب هاوس" اليوم قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وتحظر سلطنة عمان استخدام عدة تطبيقات للاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت (VoIP) المشفرة دون ترخيص رسمي.
وسمحت السلطنة العام الماضي، في ظل جائحة فيروس كورونا، باستخدام بعض هذه التطبيقات مثل "سكايب" و"غوغل ميت" و"زووم"، لتسهيل استمرارية العمل في القطاعين الحكومي والخاص ولخدمة قطاع التعليم.