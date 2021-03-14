نقل فنان سعودي شهير إلى العناية المركزة

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تداولت مواقع إعلامية نبأ نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي، اليوم الأحد، إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية أنه تم إدخاله الحربي إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، وذلك بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.
وتم تداول الخبر بشكل واسع ضمن تعليقات وجهت الدعاء للممثل ذو الـ 65 عاما بالشفاء العاجل، وكان من بين هذه التعليقات: "الله يشفيه يارب له معزة خاصة هالممثل ياليته مايترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن".
وتابع معلق آخر "شفاه الله.. فنان جميل وأصيل".
وما زالت عائلة الممثل تلتزم الصمت ولم تعلق على الموضوع بطريقة رسمية حول ما إذا كان إبراهيم في المستشفى بوضع عادي أم تم إدخاله العناية المركزة.