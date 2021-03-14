تحركات تركية لتحويل سفن حربية عملاقة للطائرات المسيرة والبيرقدار في طليعة المقاتلات المرشحة ”الانتقالي الجنوبي“ يطلق سراح الصحفي ”الحسني“ بعد ضغوطات أمريكية رغد صدام حسين تكشف حقيقة حساب ابنة شقيقها عدي الإمارات ترسل طائرة خاصة لنتنياهو وهجوم عنيف يطال رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يربط إلغاء رحلته للإمارات بـسبب حدث كبير حصل في سماء السعودية أول دولة خليجية تقوم بحظر كلوب هاوس نقل فنان سعودي شهير إلى العناية المركزة السعودية تقر رسميا غرامة مالية قيمتها 100 ألف ريال كعقوبة لهذا الجريمة وزير الرياضة الإيراني يتحدث عن مخطط الحظر قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها في حجة وتأسر فصيلاً حوثياً بأكمله وتقتل قيادي بارز في المليشيا
علق وزير الرياضة والشباب الإيراني مسعود سلطاني فر، على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم منح إيران حق استضافة مباريات مجموعتها في التصفيات الآسيوية المزدوجة.
واعتبر الوزير الإيراني أن عدم منح إيران حق استضافة مباريات مجموعتها في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023، وكذلك أيا من تصفيات دوري أبطال آسيا، بأنه جزء من مخطط الحظر ضد إيران.
وجاء ذلك في تصريح لوزير الرياضة خلال اجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا صالحي أميري ومساعد شؤون تنمية الرياضة البطولية والاحترافية مهدي علي نجاد ورئيس اتحاد كرة القدم شهاب عزيزي خادم والمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة وحميد رضا آصفي، للبحث حول القرار الأخير المتخذ من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم منح إيران حق استضافة التصفيات المزدوجة ودوري أبطال آسيا.
وأكد سلطاني فر بأن تصرفات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المعرقلة وغير المنصفة تجاه إيران لا نهاية لها، وقال: سنستخدم كل طاقاتنا الدبلوماسية والقانونية والرياضية لتغيير قرار اتحاد كرة القدم الآسيوي.
وقال سلطاني لم تتقدم هونغ كونغ وكمبوديا والعراق بطلبات لاستضافة فرق المجموعة وكانت إيران والبحرين فقط تقدمتا للاستضافة إلا أنه وفي قرار مثير للجدل منح الاتحاد الآسيوي حق الاستضافة للبحرين.