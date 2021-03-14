قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها في حجة وتأسر فصيلاً حوثياً بأكمله وتقتل قيادي بارز في المليشيا

الأحد 14 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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واصلت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد 14 مارس/آذار، تقدمها الميداني في محافظة حجة، (شمال غرب اليمن)، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فان قوات الجيش، تمكنت من تحرير مواقع مهمة في مديرية عبس، عقب هجوم عنيف شنته على مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار، عقب تكبدها عشرات القتلى والجرحى.

بالتزامن استهدفت قوات الجيش، عربة مدرعة تابعة للمليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع 5 من عناصر المليشيا.

يأتي ذلك عقب، هجمات شنتها مليشيا الحوثي لمحاولة استعادة المناطق التي خسرتها خلال الأيام الماضية، لكن قوات الجيش أفشلت تلك الهجمات وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

إلى ذلك لقي القيادي البارز في مليشيا الحوثي، المدعو محمد هادي عجار مصرعه، بنيران أبطال الجيش، في الجبهة ذاتها.

ونقلت قناة العربية عن مراسلها قوله، إن قوات الجيش أسرت فصيلا كاملا من مليشيا الحوثي في مديرية عبس.

وكانت قوات الجيش قد أعلنت السيطرة على مناطق واسعة شمالي محافظة حجة، عقب شن عملية عسكرية مفاجئة ضد مليشيا الحوثي.

وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، إن العملية أسفرت عن تحرير أكثر من عشر قرى في مديرية عبس، فضلا عن قطع الخط الرابط بين مديرية مستبأ وعزلة بني حسن.

وأشار إلى أن سوق البداح في عزلة بني حسن أصبح تحت السيطرة النارية لقوات الجيش.