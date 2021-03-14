قصف صاروخي على مدرسة في الكدحة غرب تعز وأنباء عن سقوط ضحايا

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افادت أنباء قبل قليل (4 عصرا) بسقوط ضحايا، في قصف صاروخي للمليشات الحوثية، استهدف مدرسة سيطرت عليها قوات الشرعية قبل ايام ،غرب تعز.
واستهدفت مليشيا الحوثي مدرسة طارق بن زياد في الكدحة غرب تعز بصاروخ باليستي.
وافادت المعلومات الأولية بسقوط ضحايا بين قتيل وجريح بينهم افراد في الجيش الوطني.